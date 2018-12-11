﻿ Церемония открытия Олимпиады-2024 может пройти на Елисейских полях, Mixnews.lv

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Открытие летних Олимпийский игр — 2024 в Париже может пройти на Елисейских полях французской столицы, сообщает "Советский спорт".

На данный момент церемонию намерены провести на стадион "Сен-Дени", но мэр Парижа рассматривает альтернативные варианты. Идею о переносе поддерживает глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Я представляю себе, что церемония открытия в месте, символизирующем город, будет много значить для Олимпийских игр. Я искренне надеюсь, что парижские друзья услышат мое мнение. Подумайте, как многого можно достичь в Париже", — передает L'Equipe слова Баха.

Париж обошел американский Лос-Анджелес на выборах столицы XXXIII летних Олимпийских игр. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже и Марселе.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Martin Stellinga