﻿ ВИДЕО: прохожие в Махачкале поймали выпавшую из окна 5-ого этажа девочку, Mixnews.lv

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В Махачкале прохожие поймали ребенка, который выпал из окна квартиры на пятом этаже. Момент произошедшего засняла камера видеонаблюдения.

Мама 5-летней девочки отошла в магазин перед тем, как произошел инцидент. Девочка вылезла из окна, но ее смогли подхватить водитель маршрутки Тагир Магомедов и его знакомый.

При этом девочка весит 17 килограммов, поэтому один из ее спасателей вывихнул кисти рук.

Тем не менее сама она получила минимальные травмы — угрозы ее здоровью нет.