﻿ ВИДЕО: прохожие в Махачкале поймали выпавшую из окна 5-ого этажа девочку, Mixnews.lv

ВИДЕО: прохожие в Махачкале поймали выпавшую из окна 5-ого этажа девочку (2)
В мире | 11 декабря 2018 года, 15:06
В Махачкале прохожие поймали ребенка, который выпал из окна квартиры на пятом этаже. Момент произошедшего засняла камера видеонаблюдения.
Мама 5-летней девочки отошла в магазин перед тем, как произошел инцидент. Девочка вылезла из окна, но ее смогли подхватить водитель маршрутки Тагир Магомедов и его знакомый.
При этом девочка весит 17 килограммов, поэтому один из ее спасателей вывихнул кисти рук.
Тем не менее сама она получила минимальные травмы — угрозы ее здоровью нет.
Пока мать отошла в магазин, пятилетняя девочка выпала из окна квартиры 5-го этажа. Хорошо, что заметили прохожие. Двое мужчин подхватили ребенка и смягчили удар. Момент спасения pic.twitter.com/2oJWE2boSO— НТВ (@ntvru) 11 декабря 2018 г.
Снимаю шляпу! Настоящие мужики!
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В нужное время, в нужном месте, нужные люди - это ли не Божье Чудо? Аллилуйя Великому Иисусу Христу.
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