﻿ ВИДЕО: прохожие в Махачкале поймали выпавшую из окна 5-ого этажа девочку, Mixnews.lv

ВИДЕО: прохожие в Махачкале поймали выпавшую из окна 5-ого этажа девочку (2)

фото

В мире | 11 декабря 2018 года, 15:06

В Махачкале прохожие поймали ребенка, который выпал из окна квартиры на пятом этаже. Момент произошедшего засняла камера видеонаблюдения.

Мама 5-летней девочки отошла в магазин перед тем, как произошел инцидент. Девочка вылезла из окна, но ее смогли подхватить водитель маршрутки Тагир Магомедов и его знакомый.

При этом девочка весит 17 килограммов, поэтому один из ее спасателей вывихнул кисти рук.

Тем не менее сама она получила минимальные травмы — угрозы ее здоровью нет.

Комментарии 2
Патриот3 часа назад
Снимаю шляпу! Настоящие мужики!
1
Ответить
Екклесиаст1 час назад
В нужное время, в нужном месте, нужные люди - это ли не Божье Чудо? Аллилуйя Великому Иисусу Христу.
2
Ответить