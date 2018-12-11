﻿ Истощенный слон "из Освенцема" поразил посетителей тайского зоопарка, Mixnews.lv

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В тайском зоопарке один из посетителей снял на видео истощенную слониху, выполняющую трюки. Как сообщает издание Daily Mail, гости зоосада не в первый раз жалуются на плачевное состояние животных.

Ролик был снят в пятницу, 7 декабря, в провинции Самутпракан посетителем местной крокодиловой фермы и зоопарка. На видео слониха, у которой выпирают кости, показывает трюки — балансирует на тумбах и ходит по узким трубам. Снявший ролик мужчина, пожелавший остаться неизвестным, обеспокоился состоянием животного: "Слониха выглядела худой и слабой. Мне было жаль ее. Мне кажется, ей нужна помощь". Он добавил, что не хочет сказать ничего плохого о самом зоопарке, предположив, что у администрации могут быть проблемы с финансированием, но призывает людей самим помочь слону.

По словам местных жителей, некогда популярный зоопарк стремительно теряет посетителей. Несмотря на это, персонал заведения каждый день заставляет животных показывать трюки. "Когда-то туристы приезжали сюда автобусами, а теперь здесь тихо. Я беспокоюсь о животных", — отметил живущий неподалеку таец по имени Плой.

На туристическом сайте TripAdvisor у зоопарка всего одна звезда из пяти. Посетители пишут, что выходят из зоопарка "с разбитым сердцем" из-за плохого состояния животных. Одна из посетительниц написала, что "несколько раз за день плакала" после визита в зоосад.

Представитель зоопарка заявил, что у животных нет никаких проблем со здоровьем: "Все слоны здоровы. Никто из них не истощен. Они все хорошо едят и каждый день выступают".

Фото из Flickr/Rick