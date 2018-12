﻿ Журнал Time назвал "человеком года" сразу нескольких журналистов, Mixnews.lv

В мире |

Американский журнал Time назвал "человеком года" группу журналистов, в числе которых - колумнист Washington Post Джамаль Хашогги, убитый в октябре при так до конца и не выясненных обстоятельствах.

В группу также вошли редактор оппозиционного филиппинского портала Мария Ресса, журналисты агентства Рейтер Ва Лон и Кья Со, осужденные в Мьянме за расследование насилия в отношении мусульман-рохинджа, а также коллектив американской газеты Capital Gazette, на редакцию которой в июне было совершено вооруженное нападение.

Time назвал этих журналистов "стражами" (Guardians). На портале издания отмечается, что они выбраны персонами года "за рискованный поиск правды, за неидеальный, но необходимый поиск фактов, за смелые высказывания и выступления".

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj