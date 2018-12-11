﻿ WP: Трамп 86 раз соврал о "воображаемой" стене на границе с Мексикой, Mixnews.lv

В мире |

Газета The Washington Post подсчитала, что президент США Дональд Трамп за семь месяцев до промежуточных ноябрьских выборов в американский конгресс 86 раз повторил заявление о строительстве стены на границе, которую издание называет "воображаемой".

Строительство стены на южной границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа, напоминает издание. Вскоре после того, как он стал избранным президентом, Трамп обратился к конгрессу США за финансированием "мексиканской стены". Однако получить деньги на стену не удалось, конгресс в начале этого года выделил деньги на безопасность границы, которые не могли быть потрачены на ее строительство. Трамп, тем не менее, объявил о победе: "Мы начали строить нашу стену", — сказал он во время выступления в марте.

"Я очень горжусь этим", — добавил Трамп тогда.

Газета считает,что Трамп не просто делает оплошности или искажает вещи, но намеренно вводит ложные утверждения в общенациональную дискуссию.

WP регулярно ведет проверку достоверности заявлений политиков и вносит в единую базу ложных и вводящих в заблуждение утверждений Fact Checker.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Gage Skidmore