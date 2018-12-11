﻿ Прах старейшей правозащитницы России Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне, Mixnews.lv

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Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой отвезут в Вашингтон, чтобы захоронить в семейной могиле, сообщает РБК со ссылкой на помощницу Алексеевой Елену Блинову.

"Ее кремируют на Троекуровском кладбище, похороны состоятся в Вашингтоне. Сын привезет урну [с прахом] из Москвы", — сказала Блинова. По ее словам, в семейной могиле покоятся мать Алексеевой, ее муж и один из сыновей.

Ранее днем в столичном Доме журналистов состоялась церемонию прощания с главой Московской Хельсинкской группы. Церемонию посетил президент России Владимир Путин. Людмила Алексеева умерла 8 декабря в возрасте 91 года.

Источник: Polit