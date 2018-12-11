﻿ Терезу Мэй "заблокировало" в машине перед встречей с Меркель, Mixnews.lv

Терезу Мэй "заблокировало" в машине перед встречей с Меркель (9)
В мире | 11 декабря 2018 года, 18:49
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась заблокирована в автомобиле перед моментом начала встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Видео опубликовало издание Independent в твиттере.
На кадрах видно, как подошедшая открыть дверь Мэй женщина несколько раз дергает за ручку двери автомобиля, но та не поддается. Наконец она открывает дверь и Мэй покидает автомобиль, рядом с которым ее уже ждет Меркель.
Источник: Gazeta
Это русские хаккеры "добрались"до авто сигнализации. Теперь это тоже возможно.Придуркам и дебилам этого не понять.
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вылезла крыса с клетки
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кто это? Пеца Алкашенко нахрюкался опять?
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