﻿ Терезу Мэй "заблокировало" в машине перед встречей с Меркель, Mixnews.lv

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась заблокирована в автомобиле перед моментом начала встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Видео опубликовало издание Independent в твиттере.

На кадрах видно, как подошедшая открыть дверь Мэй женщина несколько раз дергает за ручку двери автомобиля, но та не поддается. Наконец она открывает дверь и Мэй покидает автомобиль, рядом с которым ее уже ждет Меркель.

Источник: Gazeta