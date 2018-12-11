﻿ Daily Mail: протесты во Франции продолжатся, несмотря на обещания Макрона, Mixnews.lv

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Несмотря на уступки президента Франции Эммануэля Макрона протесты движения "желтых жилетов" продолжатся и после обращения к нации лидера страны, пишет Daily Mail.

В "черный вторник" к акции протеста обещали присоединиться французские школьники, которые выступают против образовательной реформы и введения более строгих вступительных испытаний в университетах, сообщает издание.

Участники протестного движения "желтые жилеты" после нескольких недель акций отказались сдаваться даже после того, как Макрон во время обращения к нации пообещал новые меры.

Помимо этого, французские студенты не одобряют планов повысить плату за обучение для граждан стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), которые должны сделать французские университеты "более конкурентоспособными", говорится в материале.

"Возможно, если Макрон произнес бы эту речь три недели назад, это успокоило бы движение, но теперь уже слишком поздно", — признает Гаэтан из университета Ренна во Франции.

Издание пишет, что в выходные также ожидается продолжение протестов "желтых жилетов".

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Pascal