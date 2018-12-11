﻿ Опубликовано удостоверение Путина из архивов Штази, Mixnews.lv

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Президент России Владимир Путин во времена работы в Восточной Германии в 80-е годы прошлого века имел удостоверение, выданное министерством госбезопасности ГДР Штази.

Этот документ на протяжении многих лет лежал незамеченным в архиве, сообщил агентству dpa руководитель дрезденского филиала ведомства по изучению архивов Штази Конрад Фельбер (Konrad Felber) во вторник, 11 декабря.

По словам Фельбера, это удостоверение было выдано 31 декабря 1985 года и ежегодно продлевалось вплоть до конца 1989 года. В то время Путин работал в Дрездене в качестве сотрудника советского КГБ.

Как пояснил Фельбер, благодаря удостоверению, выданному Штази, Путин имел возможность посещать отделы МГБ ГДР, не подвергаясь тщательному контролю.

"Это отнюдь не обязательно означает, что Путин работал на Штази", - пояснил архивариус.

Ранее об обнаружении удостоверения Штази, выданного Путину, сообщила газета Bild.

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) 10 декабря 2018 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную публикацию, сказал, что "во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями".

Как сообщил Конрад Фельбер, удостоверение Путина, выданное Штази, было обнаружено в ходе проведенной по запросу СМИ проверки отдела "Кадры и обучение" в дрезденском филиале ведомства по изучению архивов МГБ ГДР.

"Это поистине маленькая сенсация. Ведь имя Путина не значилось в документах, в которых фиксировалось выдача удостоверений советским военнослужащим", - заметил архивариус.

Источник: Deutsche Welle