﻿ В центре Страсбурга произошла стрельба; число раненых растет (ОБНОВЛЯЕТСЯ), Mixnews.lv

Во вторник, 11 декабря, вечером в центре французского Страсбурга произошла стрельба, сообщает агентство Reuters.

Первоначально сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших, затем число жертв, по данным телеканала BFMTV, увеличилось до четырех.

Стрелявший пустился в бега. Как передает телеканал, полиции удалось установить личность подозреваемого, его поиски продолжаются. По предварительным данным, в перестрелке с военнослужащими антитеррористической операции Sentinelle он был ранен.

Как передает агентство ТАСС, по информации радио France Bleu, в Страсбурге были слышны новые выстрелы.

Ранее юрист и консультант Европарламент Алексей Димитров сообщил о пяти пострадавших.

"Говорят о пяти раненых, одиноком стрелке, который был застрелен военными", - указал он.

Инцидент произошёл неподалёку от рождественской ярмарки - традиционного события Страсбурга, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира.

#Strasbourg: French media is reporting that one person has died and nine people have been injured after a shooting in the centre of Strasbourg. (Video: @garyahearne)pic.twitter.com/WeaeEZc4v4 — I.E.N. (@BreakingIEN) 11 декабря 2018 г.

МВД Франции заявило, что в городе произошел "серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью". Правоохранители также призвали местных жителей не покидать свои дома.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер находится в кризисном центре министерства, чтобы лично следить за ситуацией в Страсбурге.

Местные власти в Twitter не раскрывают подробностей инцидента, однако призывают людей соблюдать спокойствие и не распространять слухи. В свою очередь, газета Figaro сообщает, что злоумышленником был мужчина, открывший огонь из автоматического оружия.

По информации France Info, полиция эвакуировала людей из центра города. Портал также отмечает, что в городских больницах активировали чрезвычайный протокол, который задействуют в случае теракта или катастрофы.

Центр Страсбурга перекрыли. Прекращено движение автобусов и трамваев.

Между тем евродепутат Мирослав Митрофанов поделился видео с места событий в Facebook, сообщив, что город перекрыт.

"Центр перекрыт, какие-то террористы стреляли в людей на новогоднем празднике. Информации очень мало в информационных сетях, почти нет. Но пройти к Ратушной площади практически уже невозможно. Все перекрыто. Народ собирается", - рассказал Митрофанов в своем видео с места событий, которое выложил у себя в Facebook.

Между тем депутат Европарламента Андрей Мамыкин написал в Facebook, что стрельба произошла на рождественском рынке.

"Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге. Я жив, здоров, уже уехал в гостиницу из ЕП. Все известные мне друзья - тоже в порядке. Яна Тоом тоже. Что это было, пока не понятно", - заявил он.

RT PrisonPlanet: RT BreakingNLive: DEVELOPING: Situation in central Strasbourg, France remains active as gunman/gunman is/are on the run after numerous people were shot at a Christmas Market. Reports of up to 5 people shot.pic.twitter.com/iCceck4fwM — Parsival2112 (@Parsival2112) 11 декабря 2018 г.

Новость дополняется