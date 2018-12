﻿ В центре Страсбурга произошла стрельба; есть раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ), Mixnews.lv

В мире |

Во вторник, 11 декабря, вечером в центре французского Страсбурга произошла стрельба, несколько человек ранены, один человек погиб, сообщает агентство Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на экстренные службы и полицию, ранения получили три человека.

Инцидент произошёл неподалёку от рождественской ярмарки - традиционного события Страсбурга, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира.

Местные власти в Twitter не раскрывают подробностей инцидента, однако призывают людей соблюдать спокойствие и не распространять слухи. В свою очередь, газета Figaro сообщает, что злоумышленником был мужчина, открывший огонь из автоматического оружия.

По информации портала France Info, полиция эвакуировала людей из центра города.

Между тем евродепутат Мирослав Митрофанов поделился видео с места событий в Facebook.

"Центр перекрыт, какие-то террористы стреляли в людей на новогоднем празднике. Информации очень мало в информационных сетях, почти нет. Но пройти к Ратушной площади практически уже невозможно. Все перекрыто. Народ собирается", - рассказал Митрофанов в своем видео с места событий, которое выложил у себя в Facebook.

Между тем депутат Европарламента Андрей Мамыкин написал в Facebook, что стрельба произошла на рождественском рынке.

"Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге. Я жив, здоров, уже уехал в гостиницу из ЕП. Все известные мне друзья - тоже в порядке. Яна Тоом тоже. Что это было, пока не понятно", - заявил он.

Another video from Strasbourg, France after gunfire was heard#France #Strasbourg pic.twitter.com/d4hwyCe7Ry