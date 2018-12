﻿ В центре Страсбурга произошла стрельба; есть жертвы, Mixnews.lv

В мире |

Во вторник, 11 декабря, вечером в центре французского Страсбурга произошла стрельба, сообщает агентство Reuters.

По последней информации, три человека были убиты и 12 ранены, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер. Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел ускользнуть. В его поисках участвуют сотни сотрудников сил безопасности.

Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, движение транспорта там остановлено.

Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.

МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.

Полиция вступила в перестрелку с нападавшим, однако тому удалось скрыться. По некоторым данным, он ранен.

Страсбург - город на востоке Франции, где располагаются Европейский парламент, Совет Европы, а также многочисленные учреждения и органы Евросоюза.

#Strasbourg: French media is reporting that one person has died and nine people have been injured after a shooting in the centre of Strasbourg. (Video: @garyahearne)pic.twitter.com/WeaeEZc4v4 — I.E.N. (@BreakingIEN) 11 декабря 2018 г.

По информации France Info, полиция эвакуировала людей из центра города. Портал также отмечает, что в городских больницах активировали чрезвычайный протокол, который задействуют в случае теракта или катастрофы.

Центр Страсбурга перекрыли. Прекращено движение автобусов и трамваев.

Между тем евродепутат Мирослав Митрофанов поделился видео с места событий в Facebook, сообщив, что город перекрыт.

"Центр перекрыт, какие-то террористы стреляли в людей на новогоднем празднике. Информации очень мало в информационных сетях, почти нет. Но пройти к Ратушной площади практически уже невозможно. Все перекрыто. Народ собирается", - рассказал Митрофанов в своем видео с места событий, которое выложил у себя в Facebook.

Между тем депутат Европарламента Андрей Мамыкин написал в Facebook, что стрельба произошла на рождественском рынке.

"Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге. Я жив, здоров, уже уехал в гостиницу из ЕП. Все известные мне друзья - тоже в порядке. Яна Тоом тоже. Что это было, пока не понятно", - заявил он.

RT PrisonPlanet: RT BreakingNLive: DEVELOPING: Situation in central Strasbourg, France remains active as gunman/gunman is/are on the run after numerous people were shot at a Christmas Market. Reports of up to 5 people shot.pic.twitter.com/iCceck4fwM — Parsival2112 (@Parsival2112) 11 декабря 2018 г.

Новость дополняется