﻿ В центре Страсбурга произошла стрельба; есть жертвы, Mixnews.lv

В центре Страсбурга произошла стрельба; есть жертвы (13)
Во вторник, 11 декабря, вечером в центре французского Страсбурга произошла стрельба, сообщает агентство Reuters.
По последней информации, три человека были убиты и 12 ранены, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер. Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел ускользнуть. В его поисках участвуют сотни сотрудников сил безопасности.
Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, движение транспорта там остановлено.
Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.
МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.
Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.
Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.
Полиция вступила в перестрелку с нападавшим, однако тому удалось скрыться. По некоторым данным, он ранен.
Страсбург - город на востоке Франции, где располагаются Европейский парламент, Совет Европы, а также многочисленные учреждения и органы Евросоюза.
#Strasbourg: French media is reporting that one person has died and nine people have been injured after a shooting in the centre of Strasbourg. (Video: @garyahearne)pic.twitter.com/WeaeEZc4v4— I.E.N. (@BreakingIEN) 11 декабря 2018 г.
По информации France Info, полиция эвакуировала людей из центра города. Портал также отмечает, что в городских больницах активировали чрезвычайный протокол, который задействуют в случае теракта или катастрофы.
Центр Страсбурга перекрыли. Прекращено движение автобусов и трамваев.
Между тем евродепутат Мирослав Митрофанов поделился видео с места событий в Facebook, сообщив, что город перекрыт.
"Центр перекрыт, какие-то террористы стреляли в людей на новогоднем празднике. Информации очень мало в информационных сетях, почти нет. Но пройти к Ратушной площади практически уже невозможно. Все перекрыто. Народ собирается", - рассказал Митрофанов в своем видео с места событий, которое выложил у себя в Facebook.
Между тем депутат Европарламента Андрей Мамыкин написал в Facebook, что стрельба произошла на рождественском рынке.
"Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге. Я жив, здоров, уже уехал в гостиницу из ЕП. Все известные мне друзья - тоже в порядке. Яна Тоом тоже. Что это было, пока не понятно", - заявил он.
#Strasbourg pic.twitter.com/tyASpg97UK— RAMIREZ (@ramireztweetos) 11 декабря 2018 г.
Another video from Strasbourg, France after gunfire was heard#France #Strasbourg pic.twitter.com/d4hwyCe7Ry— CNW (@ConflictsW) 11 декабря 2018 г.
#ATTENTION— StanteaR (@StanteaR_) 11 декабря 2018 г.
Gunshots in centre of Strasbourg, several wounded – French police pic.twitter.com/upHsp00vgH
RT PrisonPlanet: RT BreakingNLive: DEVELOPING: Situation in central Strasbourg, France remains active as gunman/gunman is/are on the run after numerous people were shot at a Christmas Market. Reports of up to 5 people shot.pic.twitter.com/iCceck4fwM— Parsival2112 (@Parsival2112) 11 декабря 2018 г.
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