﻿ Трамп пригрозил приостановить работу американского правительства, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил во время встречи с лидером демократической партии в сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в палате представителей Ненси Пелоси.

Он подчеркнул, что это произойдет в случае, если ему не удастся реализовать свои планы тем или иным путем.

"Я горд тем, чтобы приостановить работу правительства ради приграничной безопасности, Чак", — заявил Трамп.

Лидер демократов в сенате Чак Шуммер в свою очередь сказал, что не согласен с этим требованием, и также пригрозил приостановкой правительства.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/photos/65478866@N04