﻿ Трамп пригрозил приостановить работу американского правительства, Mixnews.lv

Трамп пригрозил приостановить работу американского правительства (3)
В мире | 12 декабря 2018 года, 07:51
Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил во время встречи с лидером демократической партии в сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в палате представителей Ненси Пелоси.
Он подчеркнул, что это произойдет в случае, если ему не удастся реализовать свои планы тем или иным путем.
"Я горд тем, чтобы приостановить работу правительства ради приграничной безопасности, Чак", — заявил Трамп.
Лидер демократов в сенате Чак Шуммер в свою очередь сказал, что не согласен с этим требованием, и также пригрозил приостановкой правительства.
Источник: Газета.ru
Фото: flickr.com/photos/65478866@N04
И чо, мы тож без правительства, кто на кого равняется. Псы власти хотят все, для них мир и счастье второстепенно.
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А этот лохматый хозяин всея вселенной всё угрожает :)
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Domàju, ka migràcijas ierobeźosanas pasàkumus amerikànu tauta atbalsta.
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