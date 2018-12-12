﻿ Украинские танки вошли в жилые районы Донбасса, Mixnews.lv

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Украинская армия готовит наступление в жилых районах Донбасса. ВСУ размещают тяжелую технику и ракетные комплексы в приграничных областях.

По информации народной милиции ЛНР, в населенный пункт Золотое-3 прибыли четыре боевые машины пехоты, они стоят на территории детского сада.

В жилых кварталах этого же населенного пункта размещены десять БМП и один бронеавтомобиль "Кугуар" с крупнокалиберным пулеметом.

Техника замечена и в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Войтово, а также в жилом районе города Макарово. В 51 км к северо-западу от Луганска обнаружен украинский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", пишет РИА Новости.

Все это вооружение нельзя использовать по минским соглашениям, также они категорически запрещают размещать любое оружие в жилом секторе.

Между тем разведывательная группа сил специальных операций (ССО) ВСУ прибыла в район Золотого вместе с британским инструктором, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает ИА REGNUM.

По его словам, цель украинского спецназа — осуществлять разведку местности и совершать вылазки на территорию ЛНР. Работу спецназа координирует военнослужащий из Великобритании.

Группировка ВСУ в Мариуполе пополнилась 20 единицами тяжелой техники. Также сюда переброшены более 150 морских пехотинцев. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

По его словам, таким образом украинские военные усиливают для наступления южный участок фронта: "В рамках подготовки командованием вооруженных формирований Украины к наступлению вчера из Бердянска в направлении Мариуполя выдвинулась колонна с техникой 503-го батальона морской пехоты: 12 грузовых автомобилей, девять бронетранспортеров, более 150 человек личного состава".

Однако в республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украиной полномасштабного наступления. Киев готовится возобновить военные действия на мариупольском направлении», — приводит издание слова Пушилина.

По его словам, силы ДНР «готовы встретить врага и защитить свою землю»: «Провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения».