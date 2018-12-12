﻿ ФОТО: установлена личность стрелка в Страсбурге, Mixnews.lv

ФОТО: установлена личность стрелка в Страсбурге (4)
Правоохранительные органы Франции установили личность человека, устроившего стрельбу в Страсбурге. Об этом сообщает французский телеканал BFM.
Как отмечается, преступник до сих пор не пойман.
В стрельбе подозревают 29-летнего уроженца города. Утром 11 декабря к нему домой приходили сотрудники правоохранительных органов, которые собирались арестовать его по подозрению в причастности к убийству, но не застали молодого человека.
По данным СМИ, устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси и скрылся. Водитель такси сообщил полиции, что мужчина ранен. Скорее всего, его ранили военные в перестрелке.
Источник во французской прокуратуре заявил, что власти рассматривают стрельбу в центре Страсбурга как теракт. Об этом сообщает BFM.
#Breaking: A manhunt is underway for #Strasbourg Christmas market attacker: 29-year-old Chekatt Cherif, the man on the #Islamic terrorist watch list. Please share #France #ISIS #CVE pic.twitter.com/1ju035gntr— Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) December 11, 2018
Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, злоумышленник кричал «Аллах Акбар». По данным правоохранителей, речь идет о 29-летнем мужчине по имени Шариф Шекатт, который был замечен в радикальных религиозных взглядах. Он 27 раз привлекался к ответственности за правонарушения в странах Евросоюза. В 2017 году его депортировали во Францию, где он и отбыл тюремный срок.
В полиции опасаются, что Шекатт уже покинул Францию. На границе страны сейчас усилена охрана, поиски продолжаются.
По последней информации, три человека были убиты и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер. Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Тереза Мэй, находящаяся с визитом в Европе, заявила, что потрясена и глубоко расстроена произошедшим. "Мыслями я вместе с теми, кого это затронуло, а также с народом Франции", - написала Мэй у себя в "Твиттере".
Источник: Gazeta
То есть, любое правонарушение, будь оно связано с каким-либонасилием, теперь автоматически рассматривается как терракт? Где логика?