﻿ ФОТО: установлена личность стрелка в Страсбурге, Mixnews.lv

Правоохранительные органы Франции установили личность человека, устроившего стрельбу в Страсбурге. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Как отмечается, преступник до сих пор не пойман.

В стрельбе подозревают 29-летнего уроженца города. Утром 11 декабря к нему домой приходили сотрудники правоохранительных органов, которые собирались арестовать его по подозрению в причастности к убийству, но не застали молодого человека.

По данным СМИ, устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси и скрылся. Водитель такси сообщил полиции, что мужчина ранен. Скорее всего, его ранили военные в перестрелке.

Источник во французской прокуратуре заявил, что власти рассматривают стрельбу в центре Страсбурга как теракт. Об этом сообщает BFM.

