﻿ Установлена личность стрелка в Страсбурге, Mixnews.lv

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Правоохранительные органы Франции установили личность человека, устроившего стрельбу в Страсбурге. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Как отмечается, преступник до сих пор не пойман.

В стрельбе подозревают 29-летнего уроженца города. Утром 11 декабря к нему домой приходили сотрудники правоохранительных органов, которые собирались арестовать его по подозрению в причастности к убийству, но не застали молодого человека.

По данным СМИ, устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси и скрылся. Водитель такси сообщил полиции, что мужчина ранен. Скорее всего, его ранили военные в перестрелке.

Источник во французской прокуратуре заявил, что власти рассматривают стрельбу в центре Страсбурга как теракт. Об этом сообщает BFM.

По последней информации, три человека были убиты и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер. Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Тереза Мэй, находящаяся с визитом в Европе, заявила, что потрясена и глубоко расстроена произошедшим. "Мыслями я вместе с теми, кого это затронуло, а также с народом Франции", - написала Мэй у себя в "Твиттере".

Источник: Gazeta