﻿ Предсказания Ванги на 2019 год: покушение на Путина и мегацунами в Азии (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Журналисты британского издания The Sun опубликовали предсказания известной болгарской ясновидящей Ванги на 2019 год.

Как напоминает таблоид своим читателям, прорицательница популярна среди сторонников теории заговора, которые считают, что она предсказывала стихийные бедствия и глобальные события задолго до их возникновения.

Как при жизни, так и после смерти Ванги многие пророчества слепой целительницы сбылись, указывает The Sun. Среди таковых газета называет Brexit в Великобритании, нападения на башни-близнецы в 2001 году, появление ИГИЛ и гибель российской подводной лодки "Курск" в 2000 году.

Что ждет мир в 2019 году?

Грядущий год для России, согласно пророчестваv целительницы, будет наполнен разными событиями.

Так, в 2019 году на Владимира Путина, якобы, будет совершено покушение, однако, неизвестно, что станет с президентом России и останется ли он жив. При этом, предупреждает целительница, за нападением будут стоять силы его собственной службы безопасности.

Печальная судьба уготована и президенту США Дональду Трампу.

Американский лидер якобы заболеет загадочной болезнью, которая оставит его практически глухим. Такой же недуг постигнет американских дипломатов Кубы и Китая, что по мнению Ванги, может быть связано с засекреченным оружием либо побочным действием постоянной прослушки и наблюдения.

В Европе же жизнь поменяется в худшую сторону в связи с охватившим Старый Свет экономическим коллапсом.

Среди громких природных катаклизмов, которые потрясут мир в 2019 году, упоминаются похожее на катастрофу 2004 года мегацунами, которое сотрет с лица Земли часть Азии, а также обрушившийся на территорию России гигантский метеорит.

Что ждет человечество в ближайшие несколько веков и когда наступит конец света?

Помимо предсказания на 2019 год британский таблоид опубликовал также пророчества Ванги на ближайшие несколько веков и даже "назначил" точную дату конца света.

Так, согласно предсказаниям ясновидящей, к 2028 году глобальный голод на планете будет искоренен.

В 2086 году на Земле возникнет бесклассовое общество, которое будет процветать рука об руку с восстановленной природой, а любую болезнь возможно будет вылечить с помощью технологий клонирования.

К 2256 году первые люди создадут марсианскую колонию, которая станет ядерной державой и потребует независимость от Земли. В этот же период во время поиска инопланетной жизни в космосе будет обнаружено что-то "ужасное".

В 2262-2304 годы человечество начнет путешествовать во времени.

К 2341 году Земля перестанет быть пригодна для жизни из-за глобальных техногенных катастроф. Бежав в другую планетарную систему, в 4302-4674 годы люди полностью ассимилируются с инопланетянами и обретут бессмертие. По всей Вселенной будет рассеяно 340 млрд человек.

Конец света наступит в 5079 году, однако как это произойдет Ванга не уточнила.

Источник: Topnews

Фото из Flickr/jennifer louise