﻿ Между нами тает лед: ученые рассказали, чем грозит глобальное потепление, Mixnews.lv

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Учёные говорят, что отдельные районы земли постепенно превратятся в тропики, а минусовая температура станет редкостью.

Учёные из Университета Висконсин-Мэдисон заявили, что глобальное потепление, сформированное активностью человеческой цивилизации, может "расплавить" практически все существующие ледники, а климат на планете будет похож на тропический. Исследователи утверждают, что пройти климатический рубикон человечество сможет уже к 2150 году — тогда, по данным климатологов, холодные зимы исчезнут как один из видов погоды, а климатические зоны будут сильно смещены.

Климатологи отмечают, что человечество рискует вернуться в плиоцен — эпоху неогенового периода с крайне тёплым климатом с высокой температурой и большой влажностью. При этом исследователи отмечают, что человечество как вид к 2150 году будет вынуждено либо адаптироваться к изменениям, либо искать "другой дом" для более комфортного проживания, поскольку средняя температура на планете будет вплотную приближаться к 25–26 градусам Цельсия.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/Len Radin