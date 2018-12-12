﻿ В Google объяснили, почему при запросе "идиот" поисковик выдает фото Трампа, Mixnews.lv

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Генеральный директор Google Сундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему поисковик по запросу "идиот" показывает фотографии президента страны Дональда Трампа.

Как сообщает The Verge, на недоразумение обратила внимание конгрессмен-демократ Зое Лофгрен и задала Пичаи соответствующий вопрос. Он объяснил, что поисковик выдаёт результаты, основываясь на более чем двух сотнях параметров, в том числе актуальность, популярность и свежесть, и автоматически их сортирует.

Также Пичаи отверг обвинения в политической предвзятости компании и в том, что её сотрудники управляют результатами поиска вручную.

Источник: L!FE

Фото: news18.com