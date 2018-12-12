﻿ В Великобритании запустят голосование по вотуму недоверия Мэй, Mixnews.lv

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Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди сообщил о запуске процедуры голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй.

По его словам, голосование пройдет в среду, 12 декабря, между 18.00 и 20.00 (16.00 и 18.00 по латвийскому времени), передает Sky News.

Брэдли отметил, что необходимый для запуска процедуры голосования порог в 15% обращений со стороны парламентариев был превышен. Он также добавил, что голоса будут просчитаны сразу же и результат голосования объявят в сжатые сроки.

В свою очередь Мэй, комментируя решение своих однопартийцев о вотуме недоверия, заявила, что ее отставка рискует задержать или даже отменить процесс по выходу страны из состава ЕС (Brexit).

Мэй подчеркнула, что будет бороться за свой пост и доведет процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до конца.

Ранее представитель Мэй сообщил, что голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего Британию ожидает переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.

Источник: ИЗВЕСТИЯ