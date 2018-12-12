﻿ Google назвал самые популярные запросы 2018 года, Mixnews.lv

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Поисковик Google назвал самые популярные запросы в 2018 году. Чемпионат мира по футболу, прошедший летом в России, занял первое место по популярности среди пользователей поисковика.

Затем следует погибший весной этого года диджей Avicii и умерший в сентябре хип-хоп исполнитель Мак Миллер. Также популярными запросами стали создатель супергероев Marvel Comics Стэн Ли и фильм "Черная пантера".

Из новостных поводов пользователей также интересовали "ураган "Флоренс", "результаты американской лотереи Mega Millions", "королевская свадьба" и "результаты выборов".

Популярными персонами, которых искали в Google стали супруга британского принца Гарри Меган Маркл и певица Деми Ловато, актер Сильвестр Сталлоне, видеоблогер Логан Пол и предпринимательница Хлои Кардашьян.

Источник: Интерfакс

Фото: pixabay.com