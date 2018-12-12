﻿ В Германии тонна шоколада вылилась на улицу и замерзла, Mixnews.lv

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Тонна шоколада вытекла на улицу в городе Верль на западе Германии и замерзла, образовав плитку площадью около десяти квадратных метров, сообщает пожарная служба города.

По данным пожарных, инцидент произошел в понедельник вечером. Почти тонна шоколада вытекла на улицу из-за аварии на фабрике.

На место происшествия прибыли пожарные. В течение нескольких часов "с помощью лопат и силы мышц" они чистили улицу.

Как сообщает издание Soester Anzeiger, в среду фабрика планирует возобновить работу. Директор фирмы Маркус Лаки отметил, что если бы такая авария произошла незадолго до Рождества, это "стало бы катастрофой".

Источник: РИА Новости

Фото: SOCIAL MEDIA