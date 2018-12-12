﻿ FIFA назвала стадион в Москве лучшим в мире по видимости поля, Mixnews.lv

FIFA назвала стадион в Москве лучшим в мире по видимости поля (2)
В мире | 12 декабря 2018 года, 15:36
Глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Международная федерация футбола (FIFA) считает «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун.
Площадка вмещает 81 тыс человек и является самой большой в России.
«Специалисты Международной федерации футбола заявили, что стадион «Лужники» стал лучшим в мире, в частности, по видимости поля с трибун», — заявил Бочкарев.
На стадионе прошли семь матчей чемпионата мира 2018 года, включая игры открытия и финал.
Источник: Газета.ru
Фото: stroi.mos.ru/gallery/847
русофобы щас обасцутся кипятком и будут трескаться пуканы
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Умеют строить когда захотят.
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