﻿ FIFA назвала стадион в Москве лучшим в мире по видимости поля, Mixnews.lv

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Глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Международная федерация футбола (FIFA) считает «Лужники» лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун.

Площадка вмещает 81 тыс человек и является самой большой в России.

«Специалисты Международной федерации футбола заявили, что стадион «Лужники» стал лучшим в мире, в частности, по видимости поля с трибун», — заявил Бочкарев.

На стадионе прошли семь матчей чемпионата мира 2018 года, включая игры открытия и финал.

Источник: Газета.ru

Фото: stroi.mos.ru/gallery/847