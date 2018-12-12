﻿ Журналист Бабченко подал в суд на Россию, Mixnews.lv

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Журналист Аркадий Бабченко подал в Европейский суд по правам человека иск против России. Как он сообщил на своей странице в Facebook, этот документ готовился давно.

Сам журналист назвал подачу иска «началом сериала "Аркадий Бабченко против Российской Федерации"».

По его словам, в 14-страничном иске он подробно изложил свои претензии к властям страны. Среди них он назвал попытку его убийства, травлю, уголовные дела, слежку, избиения оппозиционеров и удушение свободы слова.

«С фоточками. Видосиками. Доносиками», — охарактеризовал иск его автор.

Он заметил, что собирал документы для подачи иска в течение многих лет.

«И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей», — добавил Бабченко.

Ну, что. Повозим засранцев мордой по столу?

Я подал иск в ЕСПЧ против России pic.twitter.com/VI7LYGm9ZB — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 12 декабря 2018 г.

Журналист заявил, что будет свидетельствовать против всех вышеупомянутых.

«Настала моя очередь возить их мордой по столу», — заключил он.

Сумму иска Бабченко не назвал. Газета Bild указала, что ЕСПЧ подтвердил получение иска от журналиста.

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Аркадия Бабченко. Сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой.

Источник: LENTA.RU