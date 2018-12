﻿ Бабченко и Фельгенгауэр вошли в число "людей года" по версии Time, Mixnews.lv

В мире |

В группе журналистов, которые удостоены звания "Человек года" по версии журнала Time, оказались, в том числе, российские журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко.

Об этом сообщается на сайте Time.

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, напоминает газета, подверглась в конце прошлого года нападению – ее попытались убить ударом ножом по горлу. При этом указывается, что атака якобы произошла сразу после того, как российское государственное телевидение обвинило «Эхо Москвы» и лично Фельгенгауэр в работе на США.

Как напоминают российские агентства, на самом деле така была совершена психически нездоровым человеком, которого в итоге направили на принудительное лечение.

Бабченко, напоминает журнал, участвовал в инсценировке собственного убийства в Киеве якобы ради предотвращения реальной расправы.

He faked his own death to save his life. Did he discredit his profession by doing so? #TIMEPOY https://t.co/mtLXYyblv3