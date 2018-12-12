﻿ Бабченко и Фельгенгауэр вошли в число "людей года" по версии Time, Mixnews.lv

Бабченко и Фельгенгауэр вошли в число "людей года" по версии Time (2)
В группе журналистов, которые удостоены звания "Человек года" по версии журнала Time, оказались, в том числе, российские журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко.
Об этом сообщается на сайте Time.
Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, напоминает газета, подверглась в конце прошлого года нападению – ее попытались убить ударом ножом по горлу. При этом указывается, что атака якобы произошла сразу после того, как российское государственное телевидение обвинило «Эхо Москвы» и лично Фельгенгауэр в работе на США.
Как напоминают российские агентства, на самом деле така была совершена психически нездоровым человеком, которого в итоге направили на принудительное лечение.
Бабченко, напоминает журнал, участвовал в инсценировке собственного убийства в Киеве якобы ради предотвращения реальной расправы.
He faked his own death to save his life. Did he discredit his profession by doing so? #TIMEPOY https://t.co/mtLXYyblv3— TIME (@TIME) 11 декабря 2018 г.
Журнал «Тайм» объявил человеком года группу журналистов, пострадавших за правду. Среди «защитников» есть и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко.— Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 11 декабря 2018 г.
Стать человеком года, обогнав Дональда Трампа, который на второй строчке - done.
Пойду за пивом что ли. pic.twitter.com/pe5TXBaRnB
Сам Бабченко прокомментировал эту новость так: "Журнал "Тайм" объявил человеком года группу журналистов, пострадавших за правду. Среди "защитников" есть и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко. Стать человеком года, обогнав Дональда Трампа, который на второй строчке - done. Пойду за пивом что ли".
Напомним, "Человеком года" Time признал группу журналистов во главе с Джамалем Хашогджи.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на публикацию Time.
«Тайм» объявил «Человеком года» убитого Хашогги, поместив его на обложку журнала, плюс группу пострадавших журналистов, в к-ую включил Бабченко. Выбор Хашогги логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. Фейк года - точно.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 декабря 2018 г.
"Аркадий Бабченко вошел в число «людей года» по версии Time." (с) А. Бабченко pic.twitter.com/6UrrZZZsrS— R.N. (@Russky_narod) 11 декабря 2018 г.
Отмороженные пропагандисты из @TIME сделали из фейсбучного побирушки Бабченко персону года наравне с Хашогги. Без сомнения, им известны мощные расследования Бабченко. Уверен, им также известно, что заказчик убийства этого великого журналиста внезапно получил 4,5 года. Дегенераты.— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 11 декабря 2018 г.
Time назвал человеком года преследуемых журналистов, среди которых - Бабченкоhttps://t.co/w57o4nQEMm— Украина РУ (@ukraina_ru) 12 декабря 2018 г.
Люди года - журналисты, чья жизнь подвергалась опасности. Мертвые и живые. И среди них -живые и настоящие Аркадий Бабченко @StarshinaZapasa и Татьяна Фельгенгауэр.— ксения ларина (@xlarina1) 11 декабря 2018 г.
Поздравлять как-то не очень к месту, но вы молодцы! pic.twitter.com/ENE4hJchyh
Настоящих журналистов, ведущих репортажи из "горящих точек", ведущих журналисткские расследования и поднимающих темы реальных проблем, они и не вспомнили.