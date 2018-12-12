﻿ Бабченко и Фельгенгауэр вошли в число "людей года" по версии Time, Mixnews.lv

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В группе журналистов, которые удостоены звания "Человек года" по версии журнала Time, оказались, в том числе, российские журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко.

Об этом сообщается на сайте Time.

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, напоминает газета, подверглась в конце прошлого года нападению – ее попытались убить ударом ножом по горлу. При этом указывается, что атака якобы произошла сразу после того, как российское государственное телевидение обвинило «Эхо Москвы» и лично Фельгенгауэр в работе на США.

Как напоминают российские агентства, на самом деле така была совершена психически нездоровым человеком, которого в итоге направили на принудительное лечение.

Бабченко, напоминает журнал, участвовал в инсценировке собственного убийства в Киеве якобы ради предотвращения реальной расправы.

He faked his own death to save his life. Did he discredit his profession by doing so? #TIMEPOY https://t.co/mtLXYyblv3 — TIME (@TIME) 11 декабря 2018 г.

Журнал «Тайм» объявил человеком года группу журналистов, пострадавших за правду. Среди «защитников» есть и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко.

Стать человеком года, обогнав Дональда Трампа, который на второй строчке - done.

Пойду за пивом что ли. pic.twitter.com/pe5TXBaRnB — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 11 декабря 2018 г.

Сам Бабченко прокомментировал эту новость так: "Журнал "Тайм" объявил человеком года группу журналистов, пострадавших за правду. Среди "защитников" есть и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко. Стать человеком года, обогнав Дональда Трампа, который на второй строчке - done. Пойду за пивом что ли".

Напомним, "Человеком года" Time признал группу журналистов во главе с Джамалем Хашогджи.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на публикацию Time.

«Тайм» объявил «Человеком года» убитого Хашогги, поместив его на обложку журнала, плюс группу пострадавших журналистов, в к-ую включил Бабченко. Выбор Хашогги логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. Фейк года - точно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 декабря 2018 г.

"Аркадий Бабченко вошел в число «людей года» по версии Time." (с) А. Бабченко pic.twitter.com/6UrrZZZsrS — R.N. (@Russky_narod) 11 декабря 2018 г.

Отмороженные пропагандисты из @TIME сделали из фейсбучного побирушки Бабченко персону года наравне с Хашогги. Без сомнения, им известны мощные расследования Бабченко. Уверен, им также известно, что заказчик убийства этого великого журналиста внезапно получил 4,5 года. Дегенераты. — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 11 декабря 2018 г.

Time назвал человеком года преследуемых журналистов, среди которых - Бабченкоhttps://t.co/w57o4nQEMm — Украина РУ (@ukraina_ru) 12 декабря 2018 г.