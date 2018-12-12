﻿ Бабченко и Фельгенгауэр вошли в число "людей года" по версии Time, Mixnews.lv

Бабченко и Фельгенгауэр вошли в число "людей года" по версии Time (2)

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В мире | 12 декабря 2018 года, 16:16

В группе журналистов, которые удостоены звания "Человек года" по версии журнала Time, оказались, в том числе, российские журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко.

Об этом сообщается на сайте Time.

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, напоминает газета, подверглась в конце прошлого года нападению – ее попытались убить ударом ножом по горлу. При этом указывается, что атака якобы произошла сразу после того, как российское государственное телевидение обвинило «Эхо Москвы» и лично Фельгенгауэр в работе на США.

Как напоминают российские агентства, на самом деле така была совершена психически нездоровым человеком, которого в итоге направили на принудительное лечение.

Бабченко, напоминает журнал, участвовал в инсценировке собственного убийства в Киеве якобы ради предотвращения реальной расправы.

Сам Бабченко прокомментировал эту новость так: "Журнал "Тайм" объявил человеком года группу журналистов, пострадавших за правду. Среди "защитников" есть и россияне. Это журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Аркадий Бабченко. Стать человеком года, обогнав Дональда Трампа, который на второй строчке - done. Пойду за пивом что ли".

Напомним, "Человеком года" Time признал группу журналистов во главе с Джамалем Хашогджи.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на публикацию Time.

Комментарии 2
Евлампий 18 минут назад
Да, пожалуй это хороший выбор!!! Еврей в Израиле слушал - слушал, слушал - слушал Фенгельгауэр да и сошёл с ума, прилетел в Москву и перерезал ей горло!!! Да и Бабченко - просто уникум, лежал весь такой убитый в луже свиной крови и красной лысиной!!! Да - это для западной и американской прессы самый хороший выбор!!!
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Адельфина19 минут назад
Журнашлюшки, если точнее. Клоуны!
Настоящих журналистов, ведущих репортажи из "горящих точек", ведущих журналисткские расследования и поднимающих темы реальных проблем, они и не вспомнили.
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