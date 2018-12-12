﻿ Брижит Бардо обратилась за помощью к Порошенко, Mixnews.lv

Брижит Бардо обратилась за помощью к Порошенко (3)

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В мире | 12 декабря 2018 года, 19:51

Французская актриса, певица и общественный деятель Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идет о сотне умирающих в Покровске цирковых животных.

Как отмечается, Бардо назвала эту ситуацию неприемлемой и попросила Порошенко помочь спасти животных.

Ранее сообщалось, что Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
yes1 час назад
каклам самим жрать некуй, сами как животные
2
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Рихтер1 час назад
Вот старая кошёлка,на вусраине люди гибнут,а она о животных беспокоится!
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Угу32 минуты назад

В России не менее 2-3% населения или около 4 миллионов человек голодает, и этот голод имеет структурный характер. Еще большая часть населения (по международным стандартам – до 30%) – просто недоедает, получая недостаточное для здоровья количество белковой пищи и фруктов.
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