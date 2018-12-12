﻿ Брижит Бардо обратилась за помощью к Порошенко, Mixnews.lv

Брижит Бардо обратилась за помощью к Порошенко (3)
В мире | 12 декабря 2018 года, 19:51
Французская актриса, певица и общественный деятель Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, речь идет о сотне умирающих в Покровске цирковых животных.
Как отмечается, Бардо назвала эту ситуацию неприемлемой и попросила Порошенко помочь спасти животных.
Ранее сообщалось, что Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах.
Источник: Газета.ru
В России не менее 2-3% населения или около 4 миллионов человек голодает, и этот голод имеет структурный характер. Еще большая часть населения (по международным стандартам – до 30%) – просто недоедает, получая недостаточное для здоровья количество белковой пищи и фруктов.