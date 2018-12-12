﻿ Брижит Бардо обратилась за помощью к Порошенко, Mixnews.lv

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Французская актриса, певица и общественный деятель Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идет о сотне умирающих в Покровске цирковых животных.

Как отмечается, Бардо назвала эту ситуацию неприемлемой и попросила Порошенко помочь спасти животных.

Ранее сообщалось, что Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах.