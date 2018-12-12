﻿ Европарламент выступил за продление санкций против России, Mixnews.lv

Европарламент выступил за продление санкций против России (1)
В мире | 12 декабря 2018 года, 21:13
Европарламент выступил за продление антироссийских санкций «в связи с событиями на Украине», передает ТАСС со ссылкой на резолюцию.
В резолюции отмечается, что «санкции против России должны быть сохранены и расширены, в частности в отношении физических и юридических лиц, которые извлекают выгоду из незаконных ситуаций».
Европарламент также «призывает ЕС и его страны-члены ввести санкции против России в случае, если украинские военнослужащие не будут освобождены».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите Евросоюза.
Источник: Газета.ru
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