﻿ Европарламент выступил за продление санкций против России, Mixnews.lv

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Европарламент выступил за продление антироссийских санкций «в связи с событиями на Украине», передает ТАСС со ссылкой на резолюцию.

В резолюции отмечается, что «санкции против России должны быть сохранены и расширены, в частности в отношении физических и юридических лиц, которые извлекают выгоду из незаконных ситуаций».

Европарламент также «призывает ЕС и его страны-члены ввести санкции против России в случае, если украинские военнослужащие не будут освобождены».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите Евросоюза.