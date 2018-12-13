﻿ Европарламент намерен официально запретить "Северный поток - 2", Mixnews.lv

Европарламент намерен официально запретить "Северный поток - 2" (17)

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В мире | 13 декабря 2018 года, 08:20

В целях поддержки Украины Европарламент принял резолюцию с призывом отменить строительство газопровода «Северный поток-2» на территории стран ЕС.

На сессии в Страсбурге обсуждался доклад «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина», а газопровод вновь был назвал политическим проектом России.

В документе также подчеркивается «ключевая роль» Украины для энергетического обеспечения Европы.

«Европейский парламент подтверждает, что считает ключевой ту роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения. В то же время Европарламент осудил строительство газопровода „Северный поток — 2“, так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией. Европейский парламент требует аннулировать данный проект», — говорится в тексте резолюции.

Кроме того, евродепутаты оценили ход реформ на Украине (реформы в энергетике, здравоохранении, образовании и прочих сферах «сопровождались резким ростом цен и сокращением социальных пособий») и борьбу с коррупцией и олигархами. В ЕП признали, что судебная система Украины «остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой», но депутаты поддерживают усилия властей в этой сфере.

Источник: РосБалт
Комментарии 17
Евлампий 2 часа назад
Тогда пусть запрещают и "Северный поток - 1"!!!А какая там разница? Никакой!!! Пусть запрещают и топят дровами из Сибири!!!
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Урал вагон завод.2 часа назад
Смотрите недобитки скоро будете с хохло- фашистами американский сланец жрать за большие деньги!!!
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в том то и проблема, что 2 часа назад
они то будут жрать американский сланец за наши и их бабки с большим удовольствием, а нормальному европейскому бизнесу будет кирдык.
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