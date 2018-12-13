﻿ Скоростной поезд врезался в путепровод в Турции, Mixnews.lv

Скоростной поезд врезался в путепровод в Турции (1)
В мире | 13 декабря 2018 года, 07:50
В Анкаре скоростной поезд врезался в путепровод. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Точное число пострадавших пока неизвестно. По данным местных СМИ, в результате аварии имеются многочисленные раненые.
После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов. На месте происшествия работают врачи и пожарные. Причина аварии устанавливается.
Ранее 18 декабря сообщалось, что в американском штате Вашингтон неподалеку от города Сиэтл поезд сошел с рельсов и упал на шоссе I-5. В момент аварии поезд двигался со скоростью 130 километров в час. Несколько машин придавило упавшими вагонами. В поезде было не менее 75 человек.
Фото: pixabay.com
Источник: Lenta.ru
Это было совсем "ранее", в 2017 году.