﻿ При столкновении поездов в Турции погибли люди, десятки пострадали, Mixnews.lv

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В Анкаре как минимум семь человек погибли и 46 получили увечья, когда скоростной поезд сошел с рельсов и врезался в локомотив, проверявший техническое состояние железнодорожных путей, пишет BBC.

Губернатор Анкары Васип Шахин прибыл на место происшествия. Он сообщил, что скоростной поезд направлялся из Анкары в город Конья в центральной части Анатолии.

Столкновение произошло в 6:30 утра по местному времени на станции Маршандиз, примерно в восьми километрах от главного вокзала Анкары.

Поезд Анкара-Конья там не останавливается.

Станция расположена рядом с депо, и ею пользуются в основном рабочие депо.