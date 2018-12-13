﻿ Украинский генерал в эфире вызвался ликвидировать Путина (ВИДЕО), Mixnews.lv

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Экс-генерал СБУ заявил о своей готовности совершить покушение на президента России Владимира Путина. В эфире украинского канала "Прямой" Григорий Омельченко назвал убийство российского лидера подвигом, равносильным ликвидации Усамы бен Ладена.

В своей речи он заявил, что при личной встрече сможет отличить Путина от двойника, так как знаком с президентом России. При этом он отметил, что убийство президента России не нарушило бы нормы "международного права национального законодательства".

"Познакомил нас покойный Анатолий Собчак. Как офицер спецназа, спецслужбы, имея соответствующую подготовку, если бы мы вот так вот встретились, я пошел бы на его ликвидацию", - отметил Омельченко.

Также в ходе беседы он припомнил историю, произошедшую в 1941 году с сыном Иосифа Сталина.

"Немецкая сторона предлагала его обменять. Сталин категорически отказался", - сказал бывший генерал СБУ.

Он уверен, что российский лидер поступил бы в аналогичной ситуации точно также.

"Если сегодня, зная психологический, психический портрет Путина, возьмут в плен или похитят одну из дочек, он не пойдет на обмен", - уверен Омельченко.

Напомним, что и без того напряженные отношения между Россией и Украиной резко обострились 25 ноября 2018 года после стычки в Керченском проливе.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко заявил о "войне" после инцидента в Керченском проливе.