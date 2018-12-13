﻿ "Дочь Путина" впервые показали на российском телевидении, Mixnews.lv

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На телеканале "Россия" вышел сюжет с участием Катерины Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью президента России Владимира Путина, пишет Snob.ru.

Тихонова появилась в программе "Вести в 20:00" и дала комментарий как руководитель Института развития "Иннопрактика". Сюжет был посвящен изобретению молодых ученых "Нейроцентра", который входит в институт.

"Очень важно, что "Нейроцентр" построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает и возможности технологий, и себя", — комментирует Тихонова.

Катерина Тихонова — предполагаемая младшая дочь Владимира Путина. Это подтверждается данными Минфина США. Сам Путин никогда не подтверждал и не опровергал их родство, ссылаясь на соображения безопасности.

Также о том, что Тихонова — дочь президента России, говорил в интервью Bloomberg глава банка ВТБ Андрей Костин.

Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика", который разработал концепцию научно-технической долины МГУ, а также связанную с ним некоммерческую организацию "Национальное интеллектуальное развитие". Последняя за все время работы получила почти 50 господрядов. Больше всего денег фонду принесло сотрудничество с "Роснефтью".