﻿ Европарламент назвал борьбу с киберугрозой из России одним из приоритетов, Mixnews.lv

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Европарламент назвал борьбу с киберугрозой из России одним из приоритетов (7)

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В мире | 13 декабря 2018 года, 12:11

Европарламент (ЕП) назвал противостояние киберугрозе, исходящей от России, одним из главных приоритетов Евросоюза на 2019 год, наряду с борьбой против терроризма и нелегальной миграции. Об этом говорится в резолюции ЕС, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 12 декабря.

"Евросоюз должен быть более устойчив к внешнему вмешательству, особенно в свете выборов в Европарламент 23-26 мая 2019 года. ЕС также следует усилить оборону перед лицом возможных терактов, прежде всего на почве радикального исламизма, а также роста радикальных настроений, нелегальной миграции, пропаганды, кампаний по дезинформации в сети и вне ее, российских попыток проведения кибератак и других гибридных угроз, которые требуют быстрого и скоординированного ответа", - говорится в заявлении для печати, обнародованном по итогам голосования.

Депутаты призвали страны - участницы Евросоюза поступаться национальными интересами ради консолидации общеевропейской позиции. В этой связи они предложили создать Совет безопасности ЕС, который будет заниматься вопросами обороны и внешней политики, а также отказаться от принципа единогласного принятия решений в пользу квалифицированного большинства.

В сфере внешней политики депутаты настаивают на категорическом отказе от ратификации каких-либо соглашений с третьими странами, которые не отвечают европейским стандартам в области демократии и прав человека. Евродепутаты также призвали всех членов ЕС совместно бороться с миграционным кризисом.

Источник: DW

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Евлампий 1 час назад
А почему именно Россия??? Все мы знаем, почему Сноуден получил убежище в России - только из-за того, что Америка (ИМЕННО АМЕРИКА!!!) занимается КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ по всему миру, даже Меркель прослушивала !!! Америка - это страна - мировой кибертеррорист!!!
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Alex1 час назад
Действительно ,с правдой бороться - это приоритет .А то кругом жёлтые жилеты начнутся...капитализм заволновался...
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время идёт1 час назад
научно технический прогресс влечёт смену ветряных мельниц на кмберугрозы.
Бедность, бессистемное здравоохранение, рост населения и экономики одних регионов евросоюза за счёт откачки человеческих ресурсов из других, слишком большие отличия в налогообложении разных стран ЕС - ерунда! Киберугроза страшнее!
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