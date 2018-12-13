﻿ Скончался еще один пострадавший при стрельбе в Страсбурге, Mixnews.lv

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Третий человек скончался от тяжелых ранений, полученных во время стрельбы на рождественском рынке в Страсбурге, сообщает французский телеканал France 24 со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Ранее сообщалось, что один пострадавший находился в состоянии клинической смерти.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.

В ходе операции по поимке преступника задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию. Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

Источник: Интерfакс