﻿ Хакеры совершили кибератаку на МИД Франции, Mixnews.lv

Хакеры совершили кибератаку на МИД Франции (6)
В мире | 13 декабря 2018 года, 14:58
На МИД Франции была совершена атака хакеров, передает Franceinfo.
Согласно имеющейся информации, атака хакеров затронула платформу Ariane, на которой находятся сведения о регистрации заграничных поездок.
«В связи со взломом были украдены некоторые личные данные, переданные министерству Европы и министерству иностранных дел», — заявила на платформе.
Уточняется, что были похищены номера телефонов, адреса электронной почты и имена.
Источник: Газета.ru
Фото: pixabay.com
Естественно! Русские хакеры- самые умные, самые талантливые, самые красивые! В этом нас убеди Пиндосия и Гейропа. А мы им верим.
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Ну, может же у Путина быть какое-то хобби???
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Русские?
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