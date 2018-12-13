﻿ Хакеры совершили кибератаку на МИД Франции, Mixnews.lv

В мире |

На МИД Франции была совершена атака хакеров, передает Franceinfo.

Согласно имеющейся информации, атака хакеров затронула платформу Ariane, на которой находятся сведения о регистрации заграничных поездок.

«В связи со взломом были украдены некоторые личные данные, переданные министерству Европы и министерству иностранных дел», — заявила на платформе.

Уточняется, что были похищены номера телефонов, адреса электронной почты и имена.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com