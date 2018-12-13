﻿ Хакеры совершили кибератаку на МИД Франции, Mixnews.lv

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Хакеры совершили кибератаку на МИД Франции (6)

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В мире | 13 декабря 2018 года, 14:58

На МИД Франции была совершена атака хакеров, передает Franceinfo.

Согласно имеющейся информации, атака хакеров затронула платформу Ariane, на которой находятся сведения о регистрации заграничных поездок.

«В связи со взломом были украдены некоторые личные данные, переданные министерству Европы и министерству иностранных дел», — заявила на платформе.

Уточняется, что были похищены номера телефонов, адреса электронной почты и имена.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Динго2 часа назад
Естественно! Русские хакеры- самые умные, самые талантливые, самые красивые! В этом нас убеди Пиндосия и Гейропа. А мы им верим.
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Евлампий 2 часа назад
Ну, может же у Путина быть какое-то хобби???
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Хакеры были2 часа назад
Русские?
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