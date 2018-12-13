﻿ В супергеройском комиксе Marvel нашли Николая Баскова, Mixnews.lv

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Российский певец Николай Басков появился в комиксах «Марвел».

Басков обзавелся профилем в энциклопедии вселенной про супергероев «Марвел». Он появился в комиксах «Мстители. Начало», где рассказывают историю российской шпионки Наташи Романофф, более известной как Черная Вдова.

На сайте энциклопедии указано, что Басков – оперный певец, считающийся одним из величайших мировых теноров. Он посетил московский ночной клуб, где пофлиртовал с одной из стюардесс и предложил ей выпить. Басков не знал, что стюардессой окажется агент Щ.И.Т. Наташа Романофф. Ей было поручено подобраться к поставщику российского оружия Михаилу Федорову.

Напомним, что роль Наташи Романофф в киновселенной «Марвел» исполняет голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. В последний раз она примерила роль Черной Вдовы в фильме «Мстители: Война бесконечности».

Источник: LENTA.ru