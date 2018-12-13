﻿ Современные кошки выросли по сравнению с кошками эпохи викингов, Mixnews.lv

В мире |

Обычно размер животных при одомашнивании сокращается, например, средняя собака примерно на 25 % меньше волка. Но новое исследование показывает, что кошки представляют собой исключение. По сравнению с временами викингов современные датские кошки стали на 16% крупнее. Исследователи объясняют это тем, что кошек стали лучше кормить, пишет Danish Journal of Archaeology.

Археозоологи Юлия Битц-Торсен из Университета Тромсё и Анна-Бригитта Годфредсен из Национального музея естественной истории Дании проанализировали кости кошек от конца бронзового века и до 1600-х годов, найденные в различное время в ходе археологических раскопок на территории Дании.

В эпоху викингов кошки уже широко распространились в стране, держали ради борьбы с мышами, а также разводили на мех. В 850–1050 годах шкурки кошек высоко ценились. Многие кости, изученные Битц-Торсен и Годфредсен, были обнаружены в ямах, куда раннесредневековые меховщики сбрасывали тела кошек.

Каждую кость тщательно измерили и сравнили полученные данные с размерами костей датских кошек нового времени (с 1870 года и до современности).

Как оказалось, в среднем датские кошки стали на 16 % крупнее. Хотя авторы работы обследовали только датский материал, и их результаты не могут быть автоматически распространены на иные регионы, существуют и другие подтверждения увеличения размера кошек. Исследование 1987 года показало аналогичный результат для кошек Германии.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: pixabay.com