﻿ Трамп отменил рождественский прием для СМИ в Белом доме, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп не будет устраивать прием для представителей прессы в Белом доме, где во время рождественских каникул традиционно собирались журналисты из ведущих изданий, сообщает американский телеканал Fox News.

"Президент Трамп отменил вечер в Белом доме для представителей прессы, таким образом, прервав многолетнюю традицию из-за длительных напряженных отношений с рядом новостных организаций", - отмечает телеканал.

В соответствии с традицией, журналисты ежегодно прибывали на это мероприятие. Перед приемом для них устраивали банкет, после чего провожали в украшенный зал в сопровождении супруга или другого члена семьи, друга либо коллеги. Помимо этого, важную часть мероприятия занимало фотографирование: приглашенные журналисты могли сфотографироваться как с президентом США, так и с первой леди.

Белый дом не сделал официального заявления в связи с отменой мероприятия. В прошлом году Трамп и его супруга Мелания провели прием, но не стали фотографироваться с журналистами.

Источник: Интеfакс