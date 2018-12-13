﻿ ЕС выделил 4 млн евро гуманитарной помощи Донбассу, Mixnews.lv

ЕС выделил 4 млн евро гуманитарной помощи Донбассу (10)
В мире | 13 декабря 2018 года, 19:08
Еврокомиссар по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидес заявил, что Евросоюз выделил €4 млн гуманитарной помощи для неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, данные средства помогут жителям Донбассе «в условиях надвигающейся зимы».
Он также добавил, что ЕС продолжает помогать нуждающимся, который страдают на протяжении 4 лет конфликта.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил странам ЕС помочь возродить Донбасс.
Источник: Газета.ru
Потроха ждёт Гаага за убийство своего народа
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Урод физический и на голову, отвечать тебе, себя не уважать. Тебя ждёт страшный конец.
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Тебя ждёт конец на осине, как и Потрошенко.
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