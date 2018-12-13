﻿ В ходе спецоперации пока не удалось задержать стрелка из Страсбурга, Mixnews.lv

В ходе спецоперации пока не удалось задержать стрелка из Страсбурга (1)
В мире | 13 декабря 2018 года, 20:31
Французская полиция в ходе спецоперации в Страсбурге не смогла задержать подозреваемого в стрельбе на ярмарке. Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, полиция продолжает поиски предполагаемого стрелка.
Как отмечается, спецоперация сотрудников правоохранительных органов проводилась в квартале Нодорф.
Ранее сообщалось, что полиция проводит обыск в квартире сестры стрелка из Страсбурга.
Источник: Газета.ru
Видимо у него шенген
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