﻿ Подозреваемый в стрельбе с Страсбурге ликвидирован, Mixnews.lv

Подозреваемый в стрельбе с Страсбурге ликвидирован (3)
В мире | 14 декабря 2018 года, 00:17
Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был ликвидирован полицией, сообщает France Info.
Уточняется, что подозреваемый Шериф Чекатт пытался спрятаться на складе в районе Майнау.
Ранее сообщалось, что полиция проводит обыск в квартире сестры стрелка из Страсбурга.
Источник: Газета.ru
Очередной пиздеж гейсоюзп!
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Странно, опять мирная чурка. Наверное, православнутый.
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Такой же как и вы, только посмелей вас.
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