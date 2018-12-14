﻿ Подозреваемый в стрельбе с Страсбурге ликвидирован, Mixnews.lv

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Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был ликвидирован полицией, сообщает France Info.

Уточняется, что подозреваемый Шериф Чекатт пытался спрятаться на складе в районе Майнау.

Ранее сообщалось, что полиция проводит обыск в квартире сестры стрелка из Страсбурга.