﻿ Подозреваемый в стрельбе с Страсбурге ликвидирован, Mixnews.lv

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Подозреваемый в стрельбе с Страсбурге ликвидирован (3)

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В мире | 14 декабря 2018 года, 00:17

Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был ликвидирован полицией, сообщает France Info.

Уточняется, что подозреваемый Шериф Чекатт пытался спрятаться на складе в районе Майнау.

Ранее сообщалось, что полиция проводит обыск в квартире сестры стрелка из Страсбурга.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
кот4 часа назад
Очередной пиздеж гейсоюзп!
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Cвня 7 часов назад
Странно, опять мирная чурка. Наверное, православнутый.
4
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Как не назови1 час назад
Такой же как и вы, только посмелей вас.
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