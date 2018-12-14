﻿ Жители Страсбурга встретили полицейских овацией после ликвидации стрелка, Mixnews.lv

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Продолжительными аплодисментами закончилась в Страсбурге спецоперация французских полицейских по устранению стрелка, 11 декабря открывшего огонь на рождественской ярмарке города. Об этом сообщает 20minutesstras в Twitter.

Также свои поздравления и благодарность в адрес сотрудников полиции направил мэр Страсбурга Ролан Рис. Он сообщил, что отдавал распоряжение вновь открыть ярмарку, где произошла стрельба, до того, как узнал, что стрелок ликвидирован.

"Я хотел бы поздравить полицейских, которые смогли разрешить эту возникшую проблему", — заявил он.

Ранее сообщалось, что французская полиция ликвидировала 29-летнего Шерифа Шекатта, ранее открывшего стрельбу в центре Страсбурга на рождественском базаре. Вскоре после этого глава МВД Франции официально подтвердил успех полицейских и раскрыл подробности спецоперации.