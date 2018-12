﻿ Домбровскис пообещал Порошенко дальнейшую поддержку Украине, Mixnews.lv

В мире |

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, что Европейский совет выделит Украине €4 млн на гуманитарную помощь Донбассу.

"Хорошая встреча с президентом Порошенко - это макрофинансовая помощь ЕС для Украины. Мы хотим, чтобы Украина преуспела - несмотря на все трудности и препятствия. ЕС продолжит поддерживать Украину", - написал Домбровскис в Twitter.

Good meeting with President @poroshenko on the EU macro-financial assistance for #Ukraine . We want Ukraine to succeed – in spite of all the difficulties and obstacles. EU will continue to be on Ukraine’s side. My press remarks: https://t.co/LKYerFpoc6 pic.twitter.com/iNOn8q9GF1