﻿ В Финляндии закрыли программу по изучению русского языка, Mixnews.lv

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В Финляндии свернули программу по изучению русского языка вместо шведского в школах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство России в Хельсинки.

Отмечается, что эксперимент отменили из-за "отсутствия интереса со стороны местных жителей".

По мнению финского правозащитника и общественного деятеля Йохана Бекмана, закрытие программы также связано с антироссийской пропагандой в местных СМИ. По его словам, в учебных учреждениях нередко происходят конфликты между русскими и финнами.

В Финляндии заявили, что у страны нет территориальных претензий к России.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com