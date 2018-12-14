﻿ В Финляндии закрыли программу по изучению русского языка, Mixnews.lv

В Финляндии закрыли программу по изучению русского языка (3)
В мире | 14 декабря 2018 года, 08:19
В Финляндии свернули программу по изучению русского языка вместо шведского в школах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство России в Хельсинки.
Отмечается, что эксперимент отменили из-за "отсутствия интереса со стороны местных жителей".
По мнению финского правозащитника и общественного деятеля Йохана Бекмана, закрытие программы также связано с антироссийской пропагандой в местных СМИ. По его словам, в учебных учреждениях нередко происходят конфликты между русскими и финнами.
В Финляндии заявили, что у страны нет территориальных претензий к России.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com
В Финляндии шведский, наравне с финским, является государственным языком. Говорить, что русский изучали ВМЕСТО шведского, по крайней мере, некорректно. А скорее всего, надо новость подать так, чтобы хоть как-нибудь куснуть русских.
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Pilnìgi pareizi, nav ko skolàs màcìties iebrucèjvalsts valodu. Putins ir panàcis, ka krievu pasauli izstumj no visàm valstìm.
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Ну ты то выучил, говна кусок, раз новости читаешь на русском. Правильно, в СССР без русского ловить нечего было, а в Лаптии жить спокойно и вполне комфортно без знания валодЫЫ... перевариваю, выпердыш лобатый...
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