﻿ ЕС окончательно отказался от переговоров по Brexit, Mixnews.lv

ЕС окончательно отказался от переговоров по Brexit (2)

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В мире | 14 декабря 2018 года, 09:12

Европейский союз (ЕС) отказался возобновлять переговоры по поводу условий сделки о выходе Великобритании из состава Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС по Brexit.

При этом составители документа подчеркнули, что ЕС намерен установить с Британией «тесные» отношения после Brexit.

Reuters уточняет, что представители ЕС дали гарантии британскому премьеру Терезе Мэй о продолжении переговоров по сделке после выхода страны из Евросоюза. Ожидается, что стороны придут к окончательному решению к 2021 году. Одним из спорных вопросов остается граница Северной Ирландии с Ирландией.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что соглашение по Brexit, заключенное 25 ноября, не будут пересматриваться.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Alex56 минут назад
Всё ,контрольный удар по печени англицкой шапокляк ...может чё по щкрыпалям ещё замутить ?
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Patriot1 час назад
Pàrliecinàts, ka vienalga abpusèji izdevìga vienosanàs tiks panàkta.
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