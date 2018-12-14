﻿ Мужчина случайно забил гвоздь в голову и выжил, Mixnews.lv

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В американском городе Дерби, штат Канзас, мужчина случайно забил гвоздь в свою голову. Об этом сообщает издание The Wichita Eagle.

Пострадавший свалился с лестницы во время ремонта дома. При падении он нажал спусковой крючок гвоздезабивного пистолета, который ударил его по голове. В результате в заднюю часть его головы вошел гвоздь.

После происшествия мужчина самостоятельно отправился за помощью. Он отыскал полицейских, которые приехали на место произошедшей неподалеку аварии, и рассказал им, что случилось. Стражи порядка немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу.

Источник: LENTA.ru

Фото: pixabay.com