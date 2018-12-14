﻿ Телеканал назвал президента США чужим именем, Mixnews.lv

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Телеканал Fox News, рассказывая о людях года по версии Time, назвал президента США Дональда Трампа Дэвидом. На это обратил внимание пользователь Dusty в Twitter.

Надпись «Дэвид Трамп» вывели на экран, когда ведущая перечисляла персон, попавших в список Time. Оно значилось под фотографией американского лидера.

На ошибку во время эфира обратила внимание сама ведущая. Она тут же поправила допустивших ее редакторов программы.

Тем не менее, твит Dusty стал вирусным. Пользователи потешались над телеканалом, открыто поддерживающим партию республиканцев, представителей которой является Трамп. Некоторые шутили, что даже Fox пытается от него дистанцироваться.

Источник: LENTA.ru

Фото: flickr.com/photos/65478866@N04