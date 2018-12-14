﻿ Сенат США обвинил саудовского принца Мухаммеда в убийстве Хашогги, Mixnews.lv

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Сенат США проголосовал за прекращение военной помощи Саудовской Аравии в конфликте в Йемене из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. В резолюции, принятой законодателями, вина за убийство возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

Еще один документ призывает президента США вывести войска из Йемена.

56 сенаторов проголосовали за резолюцию по Йемену, 41 был против.

Резолюция носит рекомендательный характер и может быть заблокирована президентом. Дональд Трамп говорил, что собирается ее заблокировать.

Документ вряд ли будет утвержден палатой представителей конгресса США. Учитывая это, наблюдатели называют его "символическим протестом" против позиции Трампа.

Сразу после этой резолюции была единогласно принята еще одна, в которой сенаторы возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии и призвали саудовские власти наказать виновных.

Источник: Русская служба BBC