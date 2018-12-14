﻿ Лукашенко призвал журналистов восстановить мир между славянами, Mixnews.lv

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы сделают все от них зависящее, чтобы восстановить мир и согласие между славянами, но призвал при этом журналистов оказать помощь в этом деле.

"Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету, культуре народы. Поэтому Беларусь сделает все от нее зависящее, чтобы восстановить мир и согласие между славянами", - сказал он и отметил, что это нелегко.

"Если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим", - добавил Лукашенко.

"В этом нам должны помочь в том числе и вы, журналисты", - обратился глава государства к присутствующим.

"Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство, надо осознавать ответственность за каждое написанное и сказанное слово".

Как заявил президент, если такое слово "рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение".

Глава государства считает, что не меньший вред обществу наносит общий депрессивный информационный фон, который не способствует качественным изменениям жизни человека.

"Цензуры быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого", - сказал Лукашенко.

Источник: ТАСС