﻿ Лукашенко призвал журналистов восстановить мир между славянами, Mixnews.lv

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Лукашенко призвал журналистов восстановить мир между славянами (3)

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В мире | 14 декабря 2018 года, 13:11

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы сделают все от них зависящее, чтобы восстановить мир и согласие между славянами, но призвал при этом журналистов оказать помощь в этом деле.

"Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету, культуре народы. Поэтому Беларусь сделает все от нее зависящее, чтобы восстановить мир и согласие между славянами", - сказал он и отметил, что это нелегко.

"Если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим", - добавил Лукашенко.

"В этом нам должны помочь в том числе и вы, журналисты", - обратился глава государства к присутствующим.

"Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство, надо осознавать ответственность за каждое написанное и сказанное слово".

Как заявил президент, если такое слово "рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение".

Глава государства считает, что не меньший вред обществу наносит общий депрессивный информационный фон, который не способствует качественным изменениям жизни человека.

"Цензуры быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого", - сказал Лукашенко.

Источник: ТАСС

Комментарии 3
Sedna1 час назад
Ну Батька явно не понимает о чем говорит с журналюгами. Журналюгам нужны сенсации, им нужна война! Они на этом кормятся. Будоражат умы людей, закладывают им в подсознание то, чего сами хотят, а , главное, что хотят их заказчики. Не понимаете? 10-20 человек редакции, политику которой осуществляет главный редактор, имеют возможность навязать свои мысли, свой взгляд на политику, экономику и т.д., на ТЫСЯЧИ мозгов других, совершенно им посторонних людей. Редакции, понятно, надо жить. Голые зарплаты - не большие. А вот спонсоры платят очень хорошо. А спонсоры просто так платить никому не будут, не коммунизм. И платят только за что ЧТО ИМ НУЖНО, чтобы услышали читатели. Соответственно, журналюги ведут ту игру, за им хорошо платят. А на черта им рассказать, что мир - это хорошо, а война плохо? И всё остальное. А Александр Григорьевич не наивный, он просто тоже имеет свой корыстный интерес. Как и журналюги.
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....49 минут назад
Не о вас кастрюлеголовый речь идёт. Ты хохло-латыш и к славянам никого отношения не имеешь, перхоть подзалупная...
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Саня1 час назад
Апчомэтоон?
Про войну украинских славян с орками?
6
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