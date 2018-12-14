﻿ Парламент Ирландии легализовал аборты, Mixnews.lv

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Парламент Ирландии одобрил законопроект, разрешающий аборты. Об этом сообщает The Irish Times.

Как отмечается, во время обсуждения было предложено более 350 поправок, однако приняли лишь несколько из них. В частности, было убрано требование, при котором проводить искусственное прерывание беременности должен именно тот врач, который его одобрил.

Министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис назвал решение историческим моментом. По его словам, это «начало новой эры для женского здравоохранения».

Теперь документ отправлен на подписание президенту страны. После этого он вступит в силу. С окончательным подписанием закона прерывать беременность разрешат до 12-й недели. Аборты можно будет делать и позже, но лишь в тех случаях, когда есть риск для здоровья женщины или серьезные патологии в развитии плода.

Референдум, на котором две трети ирландцев высказались за легализацию абортов, прошел в Ирландии 25 мая. Против выступили 33,6 процента голосовавших.

До этого в стране действовал один из самых жестоких в мире законов об искусственном прерывании беременности. В 1983 году была принята Восьмая поправка к конституции, в которой эмбрион и его мать наделили равными правами. На практике это означало, что сделать аборт здесь не имеют права даже жертвы инцеста или изнасилования.

Источник: LENTA.ru

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